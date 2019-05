Am Mittwochmittag haben Zivilfahnder in Prenzlauer Berg einen falschen Polizisten vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei kehrte eine 85-Jährige gegen 13 Uhr in ihr Wohnhaus in der Luise-Zietz-Straße zurück. Als die Tür zugefallen war, klopft es an dieser und sie ließ einen Mann in den Hausflur. Kurz darauf soll dieser die Seniorin angesprochen haben.

Er soll sich als Polizist ausgegeben haben und gab an, dass er nach einer Festnahme von Dieben in die Wohnung der 85-Jährigen schauen müsste, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin begab sie sich gemeinsam mit dem angeblichen Polizisten zu ihrer Wohnung. Auf dem Weg nach oben zeigte der Mann ihr noch ein Lederetui mit der Aufschrift Polizei. In der Wohnung soll er sich dann von der Frau ihre Geldverstecke zeigen lassen haben.

Anschließend verabschiedete er sich und gab an, dass er in etwa einer halben Stunde mit einem Kollegen wieder kommen würde. Anschließend begab sich die Seniorin zu ihrer Nachbarin, um sie auch vor den angeblich festgenommenen Dieben zu warnen. Der 69-Jährigen kam dies jedoch verdächtig vor und sie alarmierte die Polizei. Gemeinsam mit den Einsatzkräften kontrollierte die Seniorin dann die Verstecke und stellte fest, dass der Mann offenbar Geld und Sparbuch entwendet hatte.

Der falsche Polizist soll mit einem weißen Mercedes unterwegs gewesen sein, den Zivilfahnder kurz darauf feststellten. Sie stoppten den Wagen und nahmen den falschen Polizisten sowie seine Begleiterin vorläufig fest. Bei ihm entdeckten sie Geld, das Sparbuch der bestohlenen Seniorin und nachgemachte Polizeiausweise. Der Festgenommene im Alter von 41 Jahren und die 20 Jahre alte Frau wurden dem Fachkommissariat für Trickdiebstahl beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. (Tsp)