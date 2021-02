Gastgeber wollte bestandene Klausur feiern - Polizei löst Drogenparty in Berlin-Friedrichshain auf Die Polizei hat am Samstag eine Party mit 24 Menschen und einer großen Auswahl an Drogen in einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain beendet. Schon vor der Wohnungstür in dem 18-stöckigen Haus hätten die alarmierten Sicherheitskräfte laute Musik und viele Stimmen gehört, teilten die Beamten am Sonntag mit.



In einem rund 20 Quadratmeter großen Raum drängten sich demnach 24 Menschen im Alter von 17 bis 37 Jahren. Niemand trug den Angaben zufolge einen Mund-Nase-Schutz, Abstände wurden nicht eingehalten. Der 24-jährige Wohnungsmieter habe eine bestandene Klausur feiern wollen. Die Gäste und Räume wurden durchsucht.



Dabei entdeckten die Beamten Tütchen mutmaßlich mit Kokain, Marihuana, Amphetamin, Haschischbrocken, Heroin, Ecstasy gefüllt, sowie Tabletten und unbekannte Substanzen. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen, weil er per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Die Party wurde aufgelöst. Alle Beteiligten erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz, einige auch wegen Drogenvergehen. (dpa)