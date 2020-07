Ein fünfjähriger Junge ist von seinen Eltern in Brandenburg an der Havel minutenlang allein in einem verschlossenen Auto zurückgelassen worden.

Eine Frau habe den Jungen am Freitagnachmittag in dem Fahrzeug sitzen und weinen sehen, berichtete die Polizei am Sonntag. Auch die Fenster seien verschlossen gewesen.

Die Frau habe zunächst versucht, die Eltern ausfindig zu machen und dann die Polizei alarmiert. Bis die Beamten dort ankamen, waren die Eltern nach Polizeiangaben wieder zurück am Fahrzeug und öffneten die Türen.

Um einen schlimmeren Schaden für den Jungen auszuschließen, seien Rettungskräfte geholt worden, die bei ihm leicht erhöhte Temperatur festgestellt hätten, berichtete die Polizei. Für weitere Untersuchungen hätten sie das Kind in ein Krankenhaus mitnehmen wollen, das habe der Vater aber abgelehnt.

Wie lange der Junge in dem Auto allein war, bei welcher Temperatur und warum die Eltern ihn zurückließen, war zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Fürsorgepflicht ein und informierte das Jugendamt.

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Mehr zum Thema Kinder vor der Hitze schützen „Wenige Minuten im geparkten Auto können lebensbedrohlich sein“

Der ADAC warnt immer wieder davor, Kinder allein im Auto zurückzulassen, vor allem im Sommer. Ab 46 Grad wird es für Kinder lebensbedrohlich - diese Temperatur ist im Innern des Autos schon nach wenigen Minuten in der prallen Sonne erreicht. (dpa, Tsp)