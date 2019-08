In Westend hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilt, ist die Kreuzung von Spandauer Damm, Fürstenbrunner Weg und Königin-Elisabeth-Straße unweit der A 100 komplett gesperrt. Inzwischen wieder freigegeben ist die Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Richtung Neukölln.

Die BVG leitet ihre Buslinien M45 und 139 um, letztere wird über die Autobahn umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Mehr dazu in Kürze. (Tsp)