In Pankow wurde eine Frau am gestrigen Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Gegen 14 Uhr waren laute Hilferufe einer Frau aus dem Wohnhaus in der Prenzlauer Allee zu hören. Kurz darauf sah eine Nachbarin die schwer verletzte Frau im Treppenhaus und einen Mann, der flüchtete.

Mehr zum Thema Gefährliche Körperverletzung in Schöneberg 21-Jähriger mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 30-jährige Frau mit zahlreichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Der 30-jährige Ehemann ist tatverdächtig. Er wurde kurze Zeit später in der Neumagener Straße in Weißensee festgenommen. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp)