Drei Männer haben Polizisten bei einer Kontrolle in Berlin-Friedrichshain attackiert und versucht, eine Festnahme zu verhindern. Die Beamten überprüften am Samstag gegen 23.30 Uhr einen 29-Jährigen, der Gäste an einem Club auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße belästigt haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. [Mehr Polizeimeldungen finden Sie in unserem Blog.]

Dabei stellte sich demnach ein 23-Jähriger zwischen den Mann und die drei Beamten. Weil er nicht weggehen wollte schoben sie ihn zunächst beiseite. Er schlug jedoch einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Daraufhin brachten ihn drei Einsatzkräfte für eine Festnahme zu Boden. Der 29-Jährige und ein weiterer 22-Jähriger versuchten, ihn zu befreien und zogen an den Oberkörpern der Polizisten.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, drohten die Beamten mit Reizgas gegen die Drei sowie gegen zwei weitere Männer, die sich auch einmischten. Nur dadurch hätten die Polizisten die Situation stabilisieren können, bis die angeforderte Verstärkung eintraf.

Umstehende Menschen filmten den Einsatz derweil per Handy. Alle drei Angreifer wurden festgenommen und mussten in einem Polizeigewahrsam übernachten, die anderen Männer entkamen.

Die Festgenommenen verbrachten die Nacht in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt. Zwei Polizisten wurden an Kopf und Bein verletzt und brachen ihren Dienst ab.

Das Party-Areal war erst vor zwei Wochen in die Schlagzeilen geraten, nachdem eine 25-jährige Frau aus Irland in einem der Clubs leblos auf der Toilette gefunden und später im Krankenhaus verstorben war. Ursache soll eine Überdosis der Partydroge GHB gewesen sein. (Tsp, dpa)