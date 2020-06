In Neukölln hat die Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz gefahren. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte strömte am Kottbusser Damm Gas aus. Drei Wohnhäuser wurden daraufhin geräumt.

Auch der Verkehr der U-Bahnlinie 8, die direkt unterm Kottbusser Damm verläuft, musste zeitweilig eingestellt werden. Die BVG teilte mit, dass die U8 in Richtung Alexanderplatz zwischen Hermannplatz und Heinrich-Heine-Straße eingestellt wurde. Ein Schienenersatzverkehr sei nicht möglich.

Die genaue Ursache für das Austreten des Gases sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel. Nach rund 20 Minuten gab die Feuerwehr jedoch schon Entwarnung: "Der Gasversorger konnte die Gaszufuhr schnell abstellen. Es besteht keine Gefahr mehr."

Die Feuerwehr, die mit 70 Personen vor Ort war, rücket wieder ab. Einsatz beendet. (Tsp)