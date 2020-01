An einer Kreuzung in Reinickendorf hat ein Auto am Samstag zwei Fußgänger erfasst. Es handle sich um eine Frau und ein Kind, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Angaben zum Alter der beiden konnte er nicht machen. Beide sind schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens blieb unverletzt.

Weitere Details zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt. Der Unfall passierte an der Kreuzung Ollenhauerstraße/ Auguste-Viktoria-Allee. (Tsp, dpa)