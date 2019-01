In Friedrichshain ist am Freitagmorgen eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Das Mädchen überquerte offenbar gegen 7.30 die Landsberger Allee und wurde von einem Audi erfasst. Der 58-jährige Fahrer des Wagens gab der Berliner Polizei zufolge an, dass die Ampel für ihn grün gewesen sei. Die 13-Jährige wurde mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer blieb unverletzt. Tsp

