In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag kam es vor einem Club in Friedrichshain infolge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und den Türstehern des Clubs zu gefährlichen Körperverletzungen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Türsteher vier Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren zunächst den Zutritt zum Club in der Straße An der Schillingbrücke verwehrt haben. Daraufhin kam es zwischen den Männern und dem Türsteher sowie seinen drei Kollegen zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Männer die Türsteher mit Flaschen und Steinen beworfen und mit Fäusten attackiert haben soll.

Um das weitere Werfen von Flaschen zu verhindern, setzten die Türsteher Reizgas ein. Einer der Türsteher musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Männer wurden ebenfalls zur Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. (Tsp)