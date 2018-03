Im Oberstufenzentrum Handel 1, einer Schule in der Wrangelstraße, wurde gefährliche Buttersäure an mehreren Stellen im Schulflur verteilt. Anwesende hatten den Geruch der ätzenden Buttersäure bemerkt und die Polizei alarmiert. Während der Schulbetrieb weiter ging, rückte die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften an, um die Gefahr zu beseitigen - in Schutzanzügen. Eine 21-Jährige musste ambulant behandelt werden, sonst wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Die Schule vermutet, dass es sich um einen etwas übertriebenen Abistreich handelt. Sollte es so sein, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung, sei die Aktion klar über ihr Ziel hinausgegangen: "Derartige Streiche haben in einer Schule nichts zu suchen."

Es wäre nicht das erste Mal, dass in Berlin ein Abistreich aus dem Ruder gelaufen ist. Zuletzt stürmten 2016 Abiturienten der John-F.-Kennedy-Schule mit Sturmmasken das Schulgelände. Der Schulleiter rief die Polizei, es folgten Hausverbote. (Tsp)