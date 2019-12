Bei einem Unfall am Samstagabend in Neu-Hohenschönhausen ist ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin gegen 21.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Hohenschönhauser Straße in Richtung Gehrenseestraße.

Kurz hinter der Pablo-Picasso-Straße erfasste sie den 28-Jährigen, der von links die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde durch die Luft geschleudert und prallte einige Meter weiter auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf-, Rumpf-, Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (Tsp)