Der Fall war rätselhaft, viele Fragen blieben offen, nun sind die Ermittler vielleicht einen entscheidenden Schritt weiter gekommen: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind zwei Männer gefasst worden, die verdächtigt werden, den Berliner Pastor Reinhold Zuber Ende Juni oder Anfang Juli getötet zu haben.

Es handelt sich demnach um einen 20- und einen 24-Jährigen aus dem weiteren Umfeld des Opfers. Sie seien bereits am 21. August in Rumänien festgenommen worden und befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Tatverdächtigen, dauerten an, hieß es.

Zuber war am 4. Juli tot in seiner Moabiter Wohnung aufgefunden worden. Nachbarn hatten sich an die Polizei gewandt, weil sie den 77-Jährige mehrere Tage nicht gesehen hatten. Eine Obduktion ergab, dass der Mann am 30. Juni oder am 1. Juli umgebracht worden sein muss.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos von Zuber und personenbezogener Daten bat die Polizei um Hinweise zum Fall. Innerhalb eines Monats gingen 47 Hinweise ein.

In seinem Kiez war Zuber beliebt, jedoch wusste kaum jemand etwas Genaueres über ihn. Er soll Pastor gewesen sein - doch die evangelische Landeskirche teilte mit, man kenne seinen Namen nicht. (Tsp)

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt weiter entgegen: in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 911 666 oder auch über jede andere Polizeidienststelle.

