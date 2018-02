Zwei Fußgänger und ein Rollerfahrer erlitten am Mittwochnachmittag bei Verkehrsunfällen zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizei überquerte ein zehnjähriges Mädchen in Hellersdorf kurz nach 16 Uhr die Fahrbahn der Louis-Lewin-Brücke. Dabei erfasste sie ein 58 Jahre alter Autofahrer, der Richtung Landsberger Allee fuhr. Das Kind wurde mit Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik gebracht.

In Westend wurde ein 46-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Nebenfahrbahn der Heerstraße von einem Rollerfahrer angefahren. Der 54-jährige Fahrer der Piaggio wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste auf der Intensivstation einer Klinik behandelt werden. Der Fußgänger konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (Tsp)