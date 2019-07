Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Supermarkt in Bohnsdorf überfallen. Gegen 16.05 Uhr bedrohte er eine 34-jährige Kassiererin des Ladens in der Bruno-Taut-Straße mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Daraufhin gab sie die Einnahmen heraus und der Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung S-Bahnhof Grünau. Verletzt wurde die Frau nicht. (Tsp)