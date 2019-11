Ein elfjähriger Junge ist am Sonntagnachmittag in Neukölln von einem Auto erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Bein.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 52-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem Mercedes die Silbersteinstraße in Richtung Oberlandstraße entlang. Der Autofahrer erfasste den Jungen, als er von rechts aus zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief.

Das Kind prallte auf die Motorhaube und rutschte anschließend auf die Straße. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (Tsp)

