Bei Verkehrsunfällen sind am Freitag in Lichtenberg, Neukölln und Pankow mehrere Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit.

Den Ermittlern zufolge kam es am Mittag in Rummelsburg zum Zusammenstoß zwischen einer 31-jährigen Radfahrerin und einem Lkw, als beide bei Grün aus der Hauptstraße kommend nach links in die Kynaststraße abbiegen wollten. Die Radlerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der 55-jährige Fahrer erlitt einen leichten Schock.

Am frühen Abend wurde in Gropiusstadt eine 17-Jährige von einem VW-Fahrer auf der Fritz-Erler-Allee erfasst und schwer verletzt, nachdem sie Zeugen zufolge bei Rot über eine Fußgängerampel gerannt sein soll. Die junge Frau kam in eine Klinik.

In Französisch Buchholz wurde gegen 21.30 Uhr ein 53-jähriger Quad-Fahrer verletzt. Er war laut Polizei auf der Berliner Straße nach links vor einem einparkenden Auto ausgewichen. Dabei touchierte er das Straßenbahngleisbett und kippte um. Der Mann kam ebenfalls in ein Krankenhaus. (Tsp)

