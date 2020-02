An der Bushaltestelle Nüßlerstraße/Feldtmannstraße in Weißensee (Pankow) soll eine Frau am 2. September 2019 von einem Unbekannten attackiert worden sein – nun veröffentlicht die Polizei Bilder des Mannes und hofft auf Hinweise. Hier geht es zu den Bildern. Der Mann soll die damals 36-jährige Frau beschimpft und und ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Die Frau hatte versucht, die Situation zu filmen, wobei die nun veröffentlichten Bilder entstanden sind. Durch einen Tritt soll der Mann ihr den Arm gebrochen haben und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Polizeibeamte in der Umgebung konnten den Täter anschließend nicht finden. Der verdächtige Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 28 bis 33 Jahre alt

etwa 178 cm groß und korpulent

dunkle Haare, leicht gelockt

zur Tatzeit mit einer blauen Nike-Trainingsjacke der Fußballmannschaft „Paris St. Germain“, einer blauen kurzen Hose und orangefarbenen Schuhen bekleidet

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen und kann Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort geben?

Wer hat die Tat beobachtet und kann sonstige Hinweise zur Tat und Tathergang geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1, Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-173411 oder (030) 4664-173401 oder per Mail unter dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich auch an jeder anderen Polizeidienstelle melden. (Tsp)