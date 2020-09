Raser mit Tempo 160 in Reinickendorf unterwegs Mit Tempo 160 ist in der Nacht zu Sonntag ein Mercedes-Fahrer auf der A111 unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Fahrer einer Zivilstreife der Autobahnpolizei in Reinickendorf aufgefallen. Der Mann sei "mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise" in Richtung Eichborndamm an den Beamten vorbeigefahren. 80 Stundenkilometer sind laut Polizei erlaubt, eine Geschwindigkeitsmessung ergab jedoch das Doppelte. Die Beamten hielten den Mercedes an und beschlagnahmten das Fahrzeug sowie den Führerschein des 34-jährigen Fahrers. Er erhält nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen.