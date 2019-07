Ein 34-Jähriger mit einer Schussverletzung hat sich in der Nacht zu Freitag selbst ins Krankenhaus eingeliefert. Der Polizei zufolge gab der Mann an, ein Unbekannter habe auf ihn geschossen. Gegen 3 Uhr begab er sich in die Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Mordkommission ermittelt, die Hintergründe sind unklar. (Tsp)