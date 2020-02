In der Nacht zu Sonntag zogen etwa 70 Menschen in einer spontanen Demonstration durch den Bergmannkiez in Kreuzberg. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Demonstranten teilweise vermummt. Sie sollen Pyrotechnik gezündet und mehrere Häuserfassaden mit Farbe besprüht haben. Außerdem soll ein Geldautomat beschmiert und eine Mülltonne auf die Fahrbahn der Bergmannstraße gezerrt worden sein.

Einem Funkwagen der Polizei war die Gruppe bereits am Mehringdamm aufgefallen. Von dort aus folgten sie dem Demonstrationszug in Richtung Marheinekeplatz. Auf Höhe der Zossener Straße kamen weitere Polizisten dazu. Daraufhin soll sich der Demonstrationszug aufgelöst haben, die Teilnehmer seien in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Die Polizei verfolgte die Demonstranten und nahm insgesamt 14 Menschen vorübergehend fest. Laut Polizeimeldung wurden sieben Anzeigen wegen Landfriedenbruchs, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ausgestellt. Informationen über den Hintergrund der Demo sind derzeit noch nicht bekannt. (Tsp)