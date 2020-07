Verletzte nach Auseinandersetzung in Spandau

In der Nacht zu Samstag gerieten mehrere Männer in Spandau in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, ein Jugendlicher wurde mit einem Messer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach gerieten ein 16-Jähriger, sein 22-jähriger Bruder und ein 31-jähriger Bekannter gegen 22.30 Uhr im Lindenufer mit drei Männern im Alter von 30, 31 und 35 Jahren in Streit. Die Situation eskalierte: Laut Polizei soll der 30-Jährige den Jugendlichen mit einem Messer am Oberkörper und Hinterkopf verletzt haben. Anschließend seien der mutmaßliche Angreifer und seine beiden Begleiter geflüchtet.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen in kurz darauf in der Nähe fest. Dabei stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann eine Schnittverletzung an der Hand und eine Platzwunde am Kopf hatte. Er soll angegeben haben, dass ihm bei einer Auseinandersetzung im Lindenufer eine Flasche gegen den Kopf geschlagen worden sei. Dabei habe er auch die Verletzung an der Hand erlitten. Angaben zu dem Tatverdächtigen und ob die Verletzungen mit der Auseinandersetzung, bei der der 16-Jährige verletzt wurde, zusammenhängen, machte der Mann demnach nicht. Der 16-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige, ebenfalls verletzte, wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort von einem Arzt versorgt. Eine Kontrolle seines Atemalkoholwertes soll rund 1,5 Promille ergeben haben. Anschließend wurde der Mann freigelassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.