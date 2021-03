Mal wieder ein Einbruchsversuch bei der Polizei in Biesdorf

Beim Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei in der Biesdorfer Cecilienstraße hat es offenbar erneut einen Einbruchsversuch gegeben. Angestellte des Objektschutzes stellten bei einem Streifengang gegen 16.30 Uhr am Mittwochnachmittag einen beschädigten Zaun fest. Unbekannte ein Loch hatten ein Loch in den Zaun der Baustelle der künftigen Sicherstellungshalle geschnitten - groß genug, dass Menschen hindurchklettern könnten. Das herausgeschnittene Zaunstück hatten sie allerdings mit Draht wieder befestigt, sodass der Schaden aus der Entfernung kaum zu bemerken war. Womöglich sollte also ein Einbruch erst einmal vorbereitet werden. Das hat die Polizei nun erst einmal vereitelt: Das beschädigte Zaunfeld wurde ausgetauscht.

In das Sicherstellungsgelände in Biesdorf wurde in den vergangenen Jahren oft eingebrochen. Die Polizei bewahrt dort sichergestellte Autos auf. Immer wieder wurden auch Fahrzeuge angezündet, was die Vermutung nahelegt, dass Beweise vernichtet werden sollten. Die Halle, an deren Baustelle nun das Zaunstück entfernt wurde, wird errichtet, um Autos künftig sicherer abstellen zu können. Ihre Fertigstellung ist für den Oktober geplant. Wie eine Anfrage der örtlichen Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg und Regina Kittler kürzlich ergab, soll das neue Sicherstellungsgelände auch mit einer Zaunanlage mit Sicht-, Übersteig- und Unterkriechschutz sowie einer Videoüberwachung gegen Einbruch gesichert werden. Selbst auf die Baustelle hatten es Kriminelle schon abgesehen - um Kupferkabel zu stehlen.