Chlorgas-Alarm in Lichterfelde – Sportler müssen Hallenbad in Badekleidung verlassen Die Berliner Feuerwehr ist am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz in Lichterfelde ausgerückt. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, hatte in einem Hallenschwimmbad die Chlorgas-Warnanlage ausgelöst. Rund 30 Wassersportler in knapper Badekleidung wurden am Abend in einem nahegelegenen Restaurant betreut. Die Feuerwehr erkunde die Lage unter Einsatz von Vollschutzanzügen, hieß es. Kurz vor 23 Uhr gab die Feuerwehr dann Entwarnung: "Wir konnten keine Chlorgase im Hallenschwimmbad messen. Die Badegäste konnten zurück in die Umkleiden."