Polizeibeamter rettet 60-Jährigen aus Spree

Mit einem entschlossenen Sprung in die kalte Spree hat ein Polizeibeamter in der Nacht zu Dienstag in Oberschöneweide einen Mann aus dem Wasser gerettet. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber weiter in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Zwei Passanten hatte am frühen Dienstagmorgen an der Treskowbrücke den im Wasser treibenden Körper entdeckt und den Rettungsdienst gerufen. Der Beamte war aus dem ersten Funkstreifenwagen gesprungen, der eintraf und hatte den Mann an Land gezogen. Wie der 60-Jährige in die Spree gelangte, war zunächst unklar.



Die Berliner Gewerkschaft der Polizei zollte ihrem Kollege „größten Respekt“. Er habe in einer sehr brenzligen Situation kühlen Kopf bewahrt, sagt GdP-Sprecher Benjamin Jendro. „Es ist gut zu wissen, dass wir solche Leute in unseren Reihen haben.“ (dpa)