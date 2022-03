Mann wird in Berliner S-Bahn volksverhetztend beleidigt und angegriffen

Ein junger Mann soll einen älteren Fahrgast in einer Berliner S-Bahn in Westend volksverhetzend beleidigt und angegriffen haben. Der Unbekannte stieg laut Angaben einer Zeugin am Mittwoch am Bahnhof Charlottenburg in die Linie S3 ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei habe er sich volksverhetzend gegenüber dem Mann geäußert und ihn beleidigt.

Als dieser aufstand, habe der Täter ihn der Zeugin zufolge in den Schwitzkasten genommen und ihm in die Seite geschlagen. Andere Fahrgäste hätten dem älteren Mann helfen wollen. Details zum Hintergrund des Angriffs waren am Donnerstag noch unklar. Der Staatsschutz bat um Hinweise. Die Zeugin hatte nach dem Vorfall Anzeige erstattet. (dpa)