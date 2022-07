Feuer in Seniorenwohnheim in Berlin – Anwohner gerettet Bei einem Wohnungsbrand in einem Seniorenwohnheim in Berlin-Lichtenrade wurde ein Anwohner gerettet. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, gerieten in der Nacht Möbel in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes in der Bahnhofstraße in Brand. Ein Mann wurde aus der Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor es auf weitere Teile des Gebäudes übergriff.