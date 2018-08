Seit vier Tagen ist der Kinderspielplatz auf dem Arnimplatz in Prenzlauer Berg gesperrt. Grund: Anwohner fanden dort am Mittwoch Reißzwecken im Sand und riefen die Polizei. Daraufhin räumten die Beamten den Spielplatz. Das Bezirksamt Pankow ließ nach Polizeiangaben den Platz sperren und den Sand durchsieben. Nun liege es im Ermessen des Bezirksamtes, wann der Spielplatz wieder freigegeben werde, sagte eine Polizeisprecherin am Sonnabend. "Wir haben eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet - wegen versuchter schwerer Körperverletzung."

Laut "Berliner Morgenpost" sprachen Eltern von 40 bis 50 Reißzwecken, verteilt an verschiedenen Stellen im Sand. (Tsp)