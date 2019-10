Im Rahmen eines weltweiten "World Resistance Day for Rojava" ruft das Bündnis "RiseUp4Rojava" am Samstag, den 2. November zu einer bundesweiten Demonstrationen in Berlin auf. Ab 12 Uhr ist eine Kundgebung am Alexanderplatz mit anschließender Demonstration geplant.

Die Proteste stehen unter dem Titel "Stoppt den Krieg - Solidarität mit Rojava", zu der zentralen Demonstration werden Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Die Berliner Polizei teilte mit, die Veranstaltung sei bislang mit 1000 Teilnehmern angemeldet.

Die weltweit angekündigten Demonstrationen richten sich gegen die seit dem 9. Oktober laufende Militäroffensive der türkischen Armee in Nordsyrien. Es ist eine von vielen Demonstrationen, die seither in Berlin und bundesweite stattgefunden hat, alleine in Berlin leben zehntausende Kurden.