In der Auguststraße in Berlin-Mitte ist am Montagmorgen ein Hotel überfallen worden. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld.

Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei maskierte Männer gegen 4.30 Uhr eine Reinigungskraft und einen Rezeptionisten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Einer der beiden soll den 35-jährigen Reinigungsangestellten mit dem Griff der Waffe aus den Kopf geschlagen haben. Als der Angegriffene flüchtete, wurde in seine Richtung geschossen, dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Die Räuber entkamen in einem Fahrzeug, die Überfallenen wurden mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt. (Tsp)

