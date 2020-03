In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber in Spandau festgenommen. Der Tatverdächtige soll gegen 0.30 Uhr die Mitarbeiterin eines Lokals in der Neumeister Straße mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gefordert haben. Nachdem sie ihm das Geld gegeben hatte, soll der Mann geflüchtet sein.

Mehr zum Thema Berlin-Charlottenburg Maskierte Männer überfallen Lokal

Ein 45-jähriger Gast des Lokals gab an, die Tat beobachtet, die Polizei gerufen und dann selbst die Verfolgung aufgenommen zu haben. Einsatzkräfte der Polizei konnten den leicht alkoholisierten Tatverdächtigen an der Neuendorfer Straße Ecke Jagowstraße stellen. Dort wurden seine Personalien aufgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass bereits nach den Mann gefahndet wird. Er wurde festgenommen. (Tsp)