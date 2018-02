Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll eine 54-jährige Frau die Burka-Tragerin in einem Supermarkt am Innsbrucker Platz erst fremdenfeindlich beleidigt haben und ihr dann die Bedeckung des Kopfes und Gesichtes weggerissen haben. Hierbei wurde die 28-Jährige laut Polizei am Kopf verletzt. Sie verließ umgehend das Geschäft. Die 54-Jährige soll der Frau noch aus dem Discounter gefolgt sein und sie nochmals fremdenfeindlich beleidigt haben. Die von Zeugen alarmierten Polizisten nahmen die Tatverdächtige vorübergehend fest und setzten sie nach einer Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß.