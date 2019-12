Nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist im Einsatz. Grund ist nach Auskunft eines Polizeisprechers ein Raubüberfall auf ein Café.

Augenzeugen berichten, dass es sich dabei um die Starbucks-Filiale an der Ecke Friedrichstraße / Kochstraße handeln soll. Zeugen berichten, an der Kreuzung seien Schüsse gefallen. Das hat die Polizei bestätigt.

Die Situation sei aber unter Kontrolle, schrieb die Polizei auf Twitter.

Nach einer ersten Angabe der Polizei ist der Täter flüchtig. Auch ein Krankenwagen ist vor Ort, nach bisherigen Erkenntnissen sei aber niemand verletzt..

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Der Bereich rund um den Checkpoint Charlie wurde mit großem Polizeieinsatz abgesperrt. Foto: Lisa Nguyen

Ein Mann berichtete, er habe gegen 13.20 Uhr Schüsse an der Kreuzung gehört. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen – die U6 fährt ohne Halt durch. Die Buslinien M29 wird umgeleitet.

Die Menschen, die im betroffenen Café waren, aber auch Gäste umliegender Läden, dürfen vorerst die Geschäfte nicht verlassen, berichten Augenzeugen. Anwohner müssen vor der Absperrung warten und dürfen nicht in ihre Häuser. (Tsp/dpa/AFP)