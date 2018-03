In der Nacht auf Donnerstag haben zwei Männer einen 42-Jährigen in Steglitz überfallen und verletzt. Den Angaben des Überfallenen zufolge habe er kurz vor 1 Uhr den Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Düppelstraße betreten. Einer der beiden Täter, der sich bereits im Aufzug befand, habe ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der zweite Täter soll hinzugekommen sein. Beide sollen auf den Mann eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden ging. Dann stahlen sie seinen Mantel, in dem sich unter anderem Geld befand. Anschließend sollen die Täter geflüchtet sein. Der 42-Jährige erlitt mehrere Brüche und kam in eine Klinik. (Tsp)