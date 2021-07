Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Steglitz so stark eskaliert, dass am Ende sogar ein Beil zum Einsatz kam. Einer der Beteiligten soll damit in Richtung des Kopfes eines 21-Jährigen geschlagen haben.

Der junge Mann konnte aber noch ausweichen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Er habe bei der Auseinandersetzung eine leichte Kopfverletzung erlitten, eine ärztliche Behandlung allerdings abgelehnt.

Einsatzkräfte nahmen demnach den mutmaßlichen Angreifer und drei weitere Männer fest. Bei den zwei 19-Jährigen und zwei 20-Jährigen hätten die Beamten das Beil gefunden, das sie als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmten. [Weitere Polizeimeldungen aus Berlin finden Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Der Streit zwischen den beiden Gruppen hatte sich gegen 2.45 Uhr auf dem Hermann-Ehlers-Platz zugetragen. Er mündete in eine Schlägerei. Der 21-Jährige, der Ziel des Beil-Angriffs war, soll danach gemeinsam mit vier anderen Beteiligten - drei Männern und einer Frau - geflohen sein. (Tsp, dpa)