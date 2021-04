Die Polizei hat am Montag in Moabit eine tote Person gefunden. Die Leiche des Mannes sei in einem Mehrfamilienhaus in der Huttenstraße entdeckt worden, bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel. Nun ermittelt die Mordkommission.

Zuerst hatten die "B.Z." sowie die "Berliner Zeitung" über den Fall berichtet. Den Zeitungen zufolge soll es sich um einen 57-jährigen Mann handeln, der Leichnam weise schwere Kopfverletzungen auf.

Ein dringend tatverdächtiger Mann sei der Polizei namentlich bekannt und gegenwärtig auf der Flucht. Der Gesuchte soll vor einiger Zeit schon einmal in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit dem Opfer verwickelt gewesen sein.

In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinanderstehen und was der Tat vorausging, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Medien berichten, der Täter sei ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam in die Wohnung eingedrungen, die Tür war demnach aufgebrochen.

Rechtsmediziner untersuchen aktuell die genaue Todesursache. Im Laufe des Dienstagvormittags wollen Polizei und Staatsanwaltschaft sich mit Details an die Öffentlichkeit wenden. (Tsp)