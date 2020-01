Ein Autofahrer hat am Montagabend gegen 23.15 Uhr auf der Sonnenallee in Neukölln einen Unfall verursacht und nach Polizeiangaben anschließend nach einem Polizisten geschlagen. Gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Der 45-Jährige fuhr in einem Smart auf der Sonnenallee von der Hänselstraße kommend in Richtung Dammweg. Er soll nach Augenzeugenberichten mehrmals sein Auto beschleunigt und kurz darauf abgebremst haben.

Am S-Bahnhof Köllnische Heide durchbrach der Mann die Fahrbahnabtrennung und kam zu Stehen. Im Auto saß seine elfjährige Tochter. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-Jährige alkoholisiert war. Zudem fanden die Polizisten im Auto ein Tütchen mit Drogen.

Mehr zum Thema Reportage in Berlin-Neukölln Das ZDF durchstreift die Sonnenallee

Nach Angaben der Polizei beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und schlug nach dem Kopf eines Beamten. Er musste vorübergehend gefesselt werden, um weitere Attacken zu verhindern. Die Tochter wurde der Mutter übergeben. (Tsp)