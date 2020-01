Am Dienstagnachmittag starb ein Mann am U-Bahnhof Neukölln, nachdem er von einer einfahrenden U-Bahn erfasst wurde. Laut Angaben der Polizei kletterte gegen 17 Uhr der 38-jährige Mann auf die Gleise der Linie U7 und verschwand für einen Moment im U-Bahntunnel. Als er zurückkehrte und auf den Bahnsteig steigen wollte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte auf die Gleise.

Mehr zum Thema Mann von einfahrender U-Bahn erfasst Toter am U-Bahnhof Osloer Straße

Dort erfasste ihn die einfahrende U-Bahn in Richtung Rudow. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Zugverkehr war daraufhin zwischen den Bahnhöfen Hermannplatz und Grenzallee in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt. Tsp