Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Kriminalpolizei Berlin nach Helmut Werner Dolling. Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der 81-Jährige zwischen Samstagabend, den 26. Januar 2019 und Sonntagvormittag, den 27. Januar 2019, seine Wohnung in der Parkstraße in Oberschöneweide in unbekannte Richtung und kehrte nicht zurück.

Der Vermisste ist demenzkrank und zeitweise vollkommen orientierungslos.

Der 81-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 185 - 190 cm groß

- schlank

- blaugraue Augen

- grauweiße volle Haare

- auffallend hellhäutig

- gesamter Körper voller Sommersprossen

- vermutlich bekleidet mit beiger Trainingshose, beiger Fleecejacke, blauem T-Shirt und schwarzen „Nike“ Sportschuhen

- besondere Auffälligkeit: große senkrechte, ca.15 cm lange, Operationsnarbe am Unterbauch

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat den Vermissten seit dem 26. Januar 2019, 18 Uhr gesehen?

- Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 6 in der Poelchaustraße 1 in 12681 Berlin-Marzahn unter der Telefonnummer (030) 4664-671100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)