Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin haben unbekannte Täter offenbar große Beute gemacht. Nach einem Bericht von „B.Z.“ und „Bild“ konnten die vier Vermummten am Dienstag rund eine halbe Million Euro an sich reißen. Der Überfall ereignete sich demnach vor einer Filiale der Volksbank in der Detmolder Straße in Wilmersdorf.

Die Täter sollen sich am Morgen gegen 9.35 Uhr hinter einem Smart versteckt und dann den Geldboten angegriffen haben, als dieser die Bank verließ. Anschließend seien sie in zwei anderen bereitstehenden Autos geflüchtet.

Polizeisprecherin Anja Dierschke bestätigte auf dpa-Anfrage am Abend nur einen Geldraub um die Uhrzeit und die Flucht der Täter in zwei Pkw, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. Sie kündigte für Mittwoch eine ausführlichere Pressemitteilung zu dem Fall an. Wie der RBB von der Polizei erfuhr, handelte es sich um eine Volksbank-Filiale für den Großkundenservice.

„B.Z.“ und „Bild“ zufolge versuchten die Räuber zunächst, dem Geldboten - erfolglos - seinen Koffer zu entreißen. Dann hätten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm seine Pistole aus der Hand geschlagen. Schließlich sei das Quartett in zwei schwarzen Wagen davongefahren - einem Audi und einem Skoda. Die Polizei hat zu dem Raub Ermittlungen aufgenommen und Zeugen vernommen.

Noch in Erinnerung: Geldtransporter-Überfall am Alexanderplatz

Zuletzt hatte es im Oktober 2018 nahe dem Alexanderplatz einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben, der jedoch aufwendiger vorbereitet worden war: Die Täter keilten das Fahrzeug mit zwei Autos ein und stoppten es, bedrohten die Besatzung mit automatischen Gewehren - und stemmten die gepanzerte Tür am Heck mit Hydraulik-Spreizern auf. Auf der Flucht schossen sie auch auf einen Polizeiwagen.

Sieben Millionen Euro in acht Kisten holten die Räuber seinerzeit aus dem Transporter. Wobei die Tat auch wegen ihrer Pannen in Erinnerung blieb: Die erste Kiste mit zwei Millionen Euro verloren sie schon beim Anfahren, weil sie nicht in den Kofferraum gepasst hatte und die Heckklappe offengeblieben war. Nach mehreren Unfällen auf der Flucht durch den Berufsverkehr mussten die Täter schließlich ihren defekten Wagen mit der Beute zurücklassen.

Ab September 2019 mussten sich drei Männer vor dem Berliner Landgericht für die Tat verantworten. Zwei von ihnen wurden wenige Wochen später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (Tsp, dpa)