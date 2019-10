Ein mutiger Späti-Verkäufer in Berlin-Tempelhof hat in der Nacht zu Dienstag einen Raubüberfall auf sein Geschäft verhindert: Wie die Polizei am Morgen mitteilte, soll ein Unbekannter gegen 23.30 Uhr den 59-Jährigen in dessen Spätkauf in der Friedrich-Karl-Straße mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben.

Daraufhin holte der Verkäufer ein Dönermesser hervor, was den Räuber laut Polizei offenbar dermaßen erschreckte, dass er die Flucht ergriff – ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. (Tsp)