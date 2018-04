Nach ersten Ermittlungen der Polizei überquerte das Kind mit seiner Mutter gegen 13.30 Uhr bei grüner Ampelschaltung vom Mittelstreifen aus die Danziger Straße in Höhe der Landsberger Allee. Zeitgleich wendete der 52-jährige Fahrer des Peugeot dort seinen Wagen, um in der Gegenrichtung weiter zu fahren. Dabei übersah er offenbar den Jungen. Der Vierjährige wurde von einem Notarztwagen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.