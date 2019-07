In Reinickendorf war ein Botschaftsangehöriger in der Nacht zu Sonntag in einen Verkehrsunfall involviert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine Zeugin gegen 1.30 Uhr die Beamten alarmiert, weil sie ein Scheppern im Olbendorfer Weg hörte und Qualm aus einem VW aufsteigen sah.

Die Polizei traf vor Ort einen Mann auf dem Fahrersitz des Autos an, der diplomatische Immunität besitzt. Das Fahrzeug war zuvor offenbar mit einem Poller kollidiert. Der Mann wurde laut Polizei nicht verletzt, das Fahrzeug jedoch beschädigt. Da der Mann Immunität genießt, wird der Unfall nicht geahndet. Unklar ist, ob der Mann tatsächlich auch der Fahrer war.

Zu welcher Botschaft der Mann gehört, konnte die Polizei mit Verweis auf dessen Immunität nicht sagen. Die "B.Z." will erfahren haben, dass Mitarbeiter der Saudi-Arabischen Botschaft das Fahrzeug bargen.

Interessant: Das Auto soll dem Bericht zufolge eine Schranke zum Krankenhaus des Maßregelvollzugs durchbrochen und dann den Poller gerammt haben. Die Einfahrt zu dem Gelände befindet sich genau in der Kurve, in der der Olbendorfer Weg in die Hermann-Piper-Straße mündet.

Die Polizei konnte zum genauen Unfallort keine Angaben machen. Der Olbendorfer Weg führt am Klinikgelände entlang und mündet schließlich in den Eichborndamm. (Tsp)