Am Dienstagvormittag wurde eine Frau in Köpenick von einem LKW überrollt und dabei schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei betrat die 37-Jährige mit einem Kinderwagen, in dem ihr einjähriger Sohn lag, gegen 11.30 Uhr die Bahnhofstraße. Ein von links kommender LKW habe den Zusammenstoß nicht vermeiden können, teilt die Polizei mit.

[257.000 Leute, 1 Newsletter: Den Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick gibt's hier - voller Debatten, Ideen, Tipps und Terminen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Vom LKW erfasst Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen

Die Frau wurde von dem LKW überrollt, konnte aber offenbar vorher noch den Kinderwagen von sich wegschieben. Der Junge blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 ermittelt zum Unfallhergang. (Tsp)