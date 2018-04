Am Donnerstagmorgen wurde ein Radfahrer in Hellersdorf von einem Auto erfasst. Laut Polizeiangaben ist der 43-Jährige bei dem Zusammenstoß gestürzt und wurde schwer verletzt.

Die 62-Jährige Autohalterin fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand mit ihrem Toyota auf der Hellersdorfer Straße in Richtung Stendaler Straße. Beim Linksabbiegen in eine Wohngebietsstraße habe sie vermutlich den von rechts auf dem Radweg kommenden Fahrradfahrer übersehen sei mit ihm zusammengestoßen. Der Radfahrer erlitt diverse Verletzungen an Kopf und Körper und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)