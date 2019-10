Mittwochnachmittag sind drei Polizisten bei einem Auffahrunfall in Hellersorf leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, waren ein 29-jähriger Kommissar mit einem 24 und einem 56 Jahre alten Kollegen in einem Zivilfahrzeug auf der Stendaler Straße unterwegs. An der Ecke Arneburger Straße hielten die Polizisten an. Ein Ford, der hinter dem Zivilfahrzeug unterwegs war, schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhr den Beamten auf.

Die Zivilfahnder sollen sich gegenüber dem Unfallverursacher umgehend als Polizisten ausgewiesen haben. Der Fahrer des Ford soll aggressiv gewirkt haben und mehrfach wild gestikulierend auf die Beamten zugegangen sein. Diese brachten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Bei einer anschließenden Atemalkoholkontrolle stellten hinzugerufene Polizisten einen Wert von zwei Promille fest. Der 47-jährige Ford-Fahrer wurde zur Blutentnahme in Gewahrsam genommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die drei Polizeikommissare wurden im Krankenhaus behandelt. (Tsp)