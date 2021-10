Mehrere Menschen sind bei einem Autounfall in Spandau schwer verletzt worden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren zwei Autos in den Unfall verwickelt, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte.

Drei Insassen wurden dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischem Werkzeug befreien. Etwa 40 Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus.

Zwei Menschen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blog.]

Der Unfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben an der Kreuzung von Altonaer Straße und Grünhofer Weg. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. (Tsp, dpa)