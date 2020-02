Im Klinikum Neukölln in Buckow ist in der vergangenen Nacht ein Arzt von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der 49-jährige Mediziner soll sich laut Polizei gegen 1.20 Uhr auf Operation vorbereitet haben, als er von dem 21-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Der Arzt soll dem Tatverdächtigen das Messer aus der Hand geschlagen und mit ihm zu Boden gestürzt sein.

Anschließend konnte sich der Mediziner in Sicherheit bringen. Der Angreifer nahm sich das Messer und flüchtete in ein Büro. Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gelang es, ihn mit Unterstützung des Krankenhauspersonals zu überwältigen und festzuhalten, bis die Polizei eintraf.

Der betrunkene Tatverdächtige kam im Anschluss in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses, in der er zurzeit stationär behandelt wird. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der angegriffene Arzt erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen an einem Arm sowie am Bein. Wie der Mann unbeobachtet in den Sicherheitsbereich des Krankenhauses gelangen konnte, ist derzeit unklar. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.