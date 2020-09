Ein 39-jähriger Obdachloser ist in der Nacht in Mitte schwer verletzt worden, nachdem ihn ein Mann mit einem Messer angriff. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:50 Uhr am Eingang zum Geschichtspark in der Invalidenstraße.

Der 39-Jährige schlief dort, als ein 38-Jähriger mit einem Messer auf ihn losging und ihm mehrere Stichverletzungen beibrachte. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Ein Passant bemerkte den schwer verletzten Obdachlosen und alarmierte Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten.

Beamten der Bundespolizei konnten den mutmaßlichen Täter später fassen - er wurde ins Gewahrsam gebracht.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor aufgefallen war, weil er auf dem Europaplatz einen 36-Jährigen geschlagen und getreten haben soll. Außerdem hatte er im Bahnhof die Scheibe einer Balustrade zerstört. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)