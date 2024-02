Polizei sucht Zeugen Unbekannte werfen mehr als 100 Schottersteine auf Berliner Autobahn

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag Dutzende Steine auf die Autobahn A111 in Berlin-Tegel geworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Straße zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Beamten fanden nach Angaben der Behörde auf beiden Fahrbahnen rund 120 Schottersteine mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern.

Nach ersten Ermittlungen wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Bezirke-Newsletter: Reinickendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Gegen 18 Uhr waren Beamte zur A111 zwischen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße alarmiert worden, weil mehrere Notrufe wegen Steinen auf der Fahrbahn eingegangen waren. An der Stelle ende der Tunnel Ortskern Tegel, über dem sich ein ehemaliges, mit Schottersteinen gefülltes Gleisbett befinde, hieß es von der Behörde.

Die beschädigten Fahrzeuge hatten demnach Einschlagspuren an den Windschutzscheiben und an der Karosserie. Eine 88-jährige Beifahrerin klagte über Atemwegsreizungen wegen umherfliegender Glassplitter, musste aber vorerst nicht medizinisch versorgt werden.

Die Sperrungen wurden gegen 20.20 Uhr vollständig aufgehoben. Tatverdächtige fasste die Polizei nicht. Die Behörde bittet nun um Hinweise zu den Taten. Diese können unter der Telefonnummer (030) 4664-172800 oder per E-Mail an dir1k23@polizei.berlin.de gegeben werden.